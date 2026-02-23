الأخبار
الأمم المتحدة: مقتل 13 مدنيا في غارات باكستانية على أفغانستان
أخبار دولية
2026-02-23 | 11:41
الأمم المتحدة: مقتل 13 مدنيا في غارات باكستانية على أفغانستان
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 13 مدنيا قتلوا وأصيب سبعة آخرون في غارات جوية باكستانية في شرق أفغانستان، في ظل تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين عقب سلسلة من التفجيرات الانتحارية في باكستان.
وتزيد الحصيلة المعلنة من المخاوف من تجدد أعمال العنف بين الجارتين، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش على امتداد حدودهما البالغ طولها 2600 كيلومتر ويزيد من توتر العلاقات بين الجانبين اللذين يتبادلان الاتهامات بشأن أعمال عنف مسلح.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إنها تلقت "تقارير موثوقة" تفيد بأن الغارات الجوية التي شنتها باكستان خلال الليل بين 21 و22 شباط أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا وإصابة سبعة آخرين في منطقتي بهسود وخوجياني بإقليم ننكرهار.
وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في وقت سابق عن مقتل أو إصابة العشرات في الغارات، التي استهدفت أيضا مواقع في إقليم باكتيكا. ولم تتمكن رويترز من التحقق على نحو مستقل من عدد القتلى المبلغ عنه.
وقالت وزارة الإعلام الباكستانية في منشور على إكس إن العملية "التي استندت إلى معلومات المخابرات" استهدفت سبعة معسكرات تابعة للطالبان الباكستانية وتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، وإنها تملك "أدلة قاطعة" على أن الهجمات المسلحة على باكستان وجهتها "قيادات متمركزة في أفغانستان".
ونفت كابول مرارا السماح للمسلحين باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات في باكستان.
وجاءت الهجمات بعد أيام من إطلاق كابول سراح ثلاثة جنود باكستانيين في عملية تبادل توسطت فيها السعودية بهدف تخفيف التوتر الذي استمر شهورا على امتداد الحدود.
واستنكرت وزارة الدفاع الأفغانية الضربات ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة والقانون الدولي، قائلة إن "ردا مناسبا ومتزنا سيُتخذ في الوقت المناسب". وقالت وزارة الخارجية الأفغانية إنها استدعت سفير باكستان.
