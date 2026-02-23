كالاس: الاتحاد الأوروبي سيتقرح رفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها ستقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد رفع العقوبات المفروضة على رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز.وقالت كالاس للصحافيين "سنرى ما إذا كنا سنتوصل إلى توافق في الآراء. لا نعلم ذلك بعد".