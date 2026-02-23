مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة المفاوضات المقبلة مع طهران الخميس

أكد مسؤول أميركي أن جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران تُعقَد الخميس سعيا إلى التوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني.



وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن هذه الجولة من المفاوضات بين البلدين، وهي الثالثة، ستُعقَد كسابقتها في مدينة جنيف السويسرية.