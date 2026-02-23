شرطة لندن توقف الوزير السابق بيتر ماندلسون على خلفية قضية إبستين

أوقفت الشرطة البريطانية الوزير والسفير السابق بيتر ماندلسون في إطار تحقيق في شأن الاشتباه بتسريبه معلومات حساسة إلى جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.



وأوضحت الشرطة في بيان أن عناصرها "أوقفوا رجلا يبلغ 72 عاما للاشتباه في تقصيره في أداء مهامه الرسمية"، من دون أن تفصح عن اسم المشتبه به، كما جرت العادة في المملكة المتحدة.



وعرضت محطتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" مشاهد لبيتر ماندلسون البالغ 72 عاما وهو يغادر منزله في وسط لندن برفقة رجل وامرأة اقتاداه إلى سيارة مدنية.





