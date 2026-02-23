مسؤول أميركي: ويتكوف وكوشنر سيجتمعان مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الخميس

أعلن مسؤول أميركي كبير اليوم الاثنين أن ستيف ويتكوف مبعوث البيت الأبيض وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي سيلتقيان بوفد إيراني يوم الخميس في جنيف، وذلك في ظل حشد عسكري أميركي كبير في المنطقة يهدف إلى الضغط على طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.