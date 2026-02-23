السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، مساء اليوم حفلا لمناسبة مرور ثلاثة قرون على يوم التأسيس، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ممثلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والنائب علي حسن خليل ممثلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب حشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والعسكرية والدينية والاجتماعية والإعلامية.



وقال السفير السعودي وليد البخاري، في كلمة: "يرسخ في الوعي العربي أن الاستقرار ليس وليد الصدفة، بل هو مشروع دولة يقوم على وضوح الرؤية".

وأكد السفير البخاري أن السعودية غدت نموذجًا للدولة الراسخة ذات الحضور الاقليمي والدولي المؤثر.