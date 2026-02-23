بارو يطلب منع السفير الأميركي من التواصل مع الوزراء الفرنسيين بعد عدم امتثاله لاستدعائه

أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن السفير الأميركي في باريس تشارلز كوشنر لم يحضر مساء الاثنين إلى الوزارة التي استدعته عقب تصريحات إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن وفاة طالب يميني متطرف.



وأوضحت الوزارة أن الوزير جان نويل بارو "طلب عدم السماح (لكوشنر) بالتواصل المباشر مع أعضاء الحكومة الفرنسية نظرا لعدم فهمه الواضح للمهام الأساسية للسفير، والتي تتمثل في تمثيل بلده".



وأضافت الوزارة "يبقى ممكنا بالطبع أن يؤدي السفير تشارلز كوشنر مهامه ويحضر إلى مقر الخارجية الفرنسية نتمكن من إجراء المحادثات الدبلوماسية اللازمة لتسوية الخلافات التي لا مفر منها في صداقة عمرها 250 عاما".