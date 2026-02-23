الأمم المتحدة: 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقدوا في المتوسط منذ مطلع 2026

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقد أثرهم في البحر المتوسط منذ مطلع العام 2026.وذكرت المنظمة "بذلك تكون بداية العام 2026 قد سجّلت الحصيلة الأكثر فداحة من حيث الوفيات في المتوسط منذ أن بدأت المنظمة تسجيل هذه البيانات في العام 2014".وقال متحدّث باسمها إن 30 شخصًا على الأقل فُقد أثرهم بعد غرق قارب كان يقلّهم قبالة سواحل كريت السبت، فيما كانوا متّجهين إلى اليونان في أحوال جوية سيئة.وأعلنت السلطات اليونانية انتشال جثث ثلاثة رجال وامرأة، في حين تواصل أربعة زوارق البحث عن ناجين.وكان القارب يقل مهاجرين غالبيتهم من السودان ومصر، وبينهم أربعة قصّر.ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف جهود البحث والإنقاذ في القطاع الأوسط للبحر المتوسط في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.وشدّدت المنظمة على أهمية توسيع نطاق المسارات الآمنة والمنتظمة للحد من المخاطر وإنقاذ الأرواح.