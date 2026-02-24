ترامب ينفي صحة تقارير أفادت بأن رئيس الأركان الأميركي حذّر من مخاطر توجيه ضربات لإيران

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين صحة تقارير أفادت بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة حذّر من مخاطر تنفيذ عملية كبرى ضد إيران، مشدّدا على أن واشنطن قادرة على إلحاق الهزيمة بطهران "بسهولة" في أي نزاع.



وكانت وسائل إعلام أميركية أوردت أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين حذّر من مخاطر عدة على صلة بتوجيه ضربات لإيران، بما في ذلك طول أمد الاشتباك.



لكن ترامب شدّد في منشور على منصته تروث سوشال على أنه من "الخطأ بنسبة مئة بالمئة" القول إن كاين "يعارض خوضنا حربا ضد إيران".



وكتب ترامب في منشوره أن "الجنرال كاين على غرارنا جميعا، لا يريد الحرب، ولكن إذا اتُّخذ قرار بتحرك ضد إيران على المستوى العسكري، فإن ذلك برأيه أمر يمكن الفوز فيه بسهولة".



وشدّد ترامب على أن كاين "لا يعرف سوى شيء واحد: الانتصار، وإذا تلقى أمرا بذلك، فسيقود المهمة"، لافتا إلى أن رئيس الأركان لم ينصح بعدم توجيه ضربة لإيران أو بتوجيه ضربات زائفة محدودة النطاق قال الرئيس إنه قرأ تقارير إعلامية بشأنها.

