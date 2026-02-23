ترامب: إيران ستواجه يوما سيئا للغاية إذا لم تتوصل لاتفاق

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن طموحاتها النووية "فسيكون ذلك يومًا سيئًا للغاية بالنسبة لتلك الدولة، وللأسف الشديد لشعبها".