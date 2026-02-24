إصابة خمسة اشخاص في ضربات روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية

أسفرت ضربات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت ليلا مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، عن إصابة خمسة أشخاص، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية الثلاثاء.وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر من مساء الاثنين، استهدفت مواقع عدة في وسط المدينة.وقالت: "أصيب خمسة أشخاص، بينهم طفل، جراء هذه الهجمات".وفي أحد المواقع المستهدفة، اصطدمت طائرة مسيرة بمصنع مجاور لمبنى سكني من تسعة طوابق، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر مبان محاذية.كما استهدفت ضربة اخرى منطقة مفتوحة بالقرب من أحياء سكنية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بخمسة مبان وعدة سيارات.ونشرت خدمة الطوارىء فرق إنقاذ ومعدات إضافية لإخماد الحرائق وتقييم الأضرار، مؤكدة أن "كل الخدمات تعمل" في مواقع الهجمات.