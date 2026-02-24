زيلينسكي يحض ترامب عشية ذكرى الغزو الروسي على أن يكون إلى جانب أوكرانيا

حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأميركي دونالد ترامب على البقاء "إلى جانبنا"، وذلك قبيل الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الدامي لأوكرانيا، وفقا لمقابلة مع شبكة "سي ان ان".



وقال زيلينسكي لـ"سي ان ان" في كييف إنه على الولايات المتحدة أن "تبقى إلى جانب دولة ديموقراطية تحارب ضد شخص واحد، لأن هذا الشخص هو الحرب. بوتين هو الحرب".



وأضاف: "إذا كانوا يريدون حقا وقف بوتين، فإن أميركا قوية جدا".



وعندما سئل ان كان يعتقد أن ترامب يمارس ضغطا كافيا على بوتين، أجاب زيلينسكي "لا".



وتابع:"لا يمكننا أن نمنحه كل ما يريده. لأنه يريد احتلالنا. إذا منحناه كل ما يريد، فسنخسر كل شيء جميعنا، وعلى الناس حينها اما الفرار أو الانضمام الى الروس".

