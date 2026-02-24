المعارضة في جنوب السودان تتهم الحكومة بارتكاب "مجزرة" بحق مدنيين

أعلنت المعارضة في جنوب السودان، أن القوات الحكومية ارتكبت "مجزرة" ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 25 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.



وأفادت المعارضة بأن تجمعا لقرويين في قرية بانكور بمقاطعة أيود في جونقلي، تحول صباح السبت إلى "فخ مميت".



وقال نائب رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة أويت ناثانيال بيرينو في بيان، إن القوات الحكومية "اعتقلت وعذبت وقتلت ما لا يقل عن 25 مدنيا، معظمهم من النساء والأطفال، باجراءات موجزة ومباشرة".



وأظهرت صور مروعة مرفقة بالبيان جثثا لأطفال رضع ونساء وشبان آثار الطلقات النارية ظاهرة على معظمها وبعضها تعرض للحرق.

