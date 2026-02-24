الأخبار
زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم
أخبار دولية
2026-02-24 | 01:53
زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى للسيطرة على أوكرانيا عندما شن غزوه قبل أربع سنوات لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف وأهداف أخرى في الحرب.
وفي خطاب بالفيديو في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي، قال زيلينسكي: "بوتين لم يحقق أهدافه. لم يكسر إرادة الأوكرانيين. لم ينتصر في هذه الحرب. لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام وضمان العدالة". وأضاف "نريد سلاما قويا وكريما ودائما".
وتحيي أوكرانيا الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي وسط تضامن من أقوى حلفائها، في وقت لا تلوح في الأفق نهاية لأكثر النزاعات فتكا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
