تلفزيون: الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الثلاثاء بأن القوات البرية التابعة للحرس الثوري أجرت تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة إمكانية شن ضربات جوية ضد الجمهورية الإسلامية.