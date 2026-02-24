فرنسا تطلب تفسيرا من السفير الأميركي لعدم الامتثال لاستدعائه

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نوبل بارو السفير الأميركي لدى باريس تشارلز كوشنر بتفسيرات إثر تخلفه عن أمر باستدعائه لتوضيح تصريحاته بشأن مقتل ناشط يميني متطرف، لكنه أكد أن العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة لن تتأثر بهذه الواقعة.



وقال الوزير جان نويل بارو إنه يريد تفسيرا لرفض السفير الأميركي احترام قواعد السلوك الأساسية للدبلوماسيين.



وصرّح بارو لإذاعة فرانس إنفو "إنه لأمرٌ مُفاجئ"، مضيفا "عندما يُشرَّف المرء بتمثيل بلده، الولايات المتحدة، في فرنسا كسفير، عليه الالتزام بأبسط قواعد الدبلوماسية والاستجابة لاستدعاءات وزارة الخارجية".



وشدد بارو على ضرورة "التحدث معه" لتوضيح الموقف.



وأضاف: "أعتقد أن جميع الفرنسيين يشعرون بالشيء نفسه. فنحن لا نقبل أن تتدخل الدول الأجنبية في نقاشنا السياسي الوطني، مهما كانت الظروف".



وتابع الوزير: "هذا هو الحوار الذي يجب أن نخوضه"، مشيرا إلى أن باريس ترغب أيضا في إثارة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة على عدد من الشخصيات الأوروبية، بمن فيهم المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون.



مع ذلك، قال بارو إن هذه التطورات "لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة"، مضيفا "لقد تجاوزت العلاقات عواصف أخرى، لكن هذا سيؤثر بطبيعة الحال على قدرته على أداء مهمته في بلادنا".



وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه، لم يُجب بارو بشكل مباشر.

