ماكرون يشكك في إمكان إحلال السلام في مدى قصير في أوكرانيا

شكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية إحلال السلام في مدى قصير في أوكرانيا، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه المجتمعين في كييف بمناسبة مرور أربع سنوات على الغزو الروسي.



وقال في افتتاح اجتماع "تحالف الراغبين"، حلفاء أوكرانيا "لدي شكوك جدية، على أقل تقدير، بشأن إمكانية تحقيق السلام في المدى القريب".

وأضاف أن مواصلة المبادرات لإجراء محادثات السلام أمر جيد، لكن "لا توجد إرادة لدى الجانب الروسي لتحقيق السلام".