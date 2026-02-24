الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على مقر للجيش السوري

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية على قناته على تيليجرام اليوم الثلاثاء مسؤوليته عن هجوم على مقر للجيش السوري في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور أسفر عن مقتل جندي.



