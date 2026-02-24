السفير الأميركي في باريس أجرى حديثا "صريحا ووديا" مع وزير الخارجية الفرنسي

أعلنت السفارة الأميركية في باريس أن السفير الأميركي تشارلز كوشنر أجرى اتصالا هاتفيا "صريحا ووديا" مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ساهم في تخفيف حدة التوتر الدبلوماسي على خلفية مقتل ناشط يميني متطرف في ليون.وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية في باريس "تحدث السفير كوشنر ووزير الخارجية بارو اليوم خلال اتصال هاتفي صريح وودّي، أكدا خلاله التزامهما المشترك بالعمل معا، إلى جانب جميع الوزراء والمسؤولين الفرنسيين الآخرين، بشأن العديد من القضايا التي تهم الولايات المتحدة وفرنسا، لا سيما مع احتفال البلدين بمرور 250 عاما على العلاقات الدبلوماسية المتينة بينهما".وبعد تجاهله استدعاء من فرنسا، قام السفير الأميركي في باريس الثلاثاء بمبادرة تهدئة عبر الاتصال بوزير الخارجية الفرنسي، وتعهد "عدم التدخل" في النقاش العام الوطني، خلافا لما اتُهم به، بحسب مصادر مقربة من الوزير.