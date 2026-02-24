عقوبات أميركية على أفراد وكيانات في روسيا والإمارات

أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بالإنترنت وموسكو على أربعة أشخاص وثلاثة كيانات، بعضهم في روسيا والإمارات.ولم يتضح بعد سبب فرض العقوبات.