غوتيريش: حرب أوكرانيا وصمة عار على ضميرنا الجمعي



بعد أربع سنوات من غزو روسيا الشامل لأوكرانيا، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحرب هناك لا تزال "وصمة عار على ضميرنا الجمعي" وكرر دعواته لوقف فوري لإطلاق النار.



وفي كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الرابعة للغزو، أشاد غوتيريش بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ودول أخرى لإنهاء الحرب، لكنه قال إنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة لتهدئة الوضع وإفساح المجال للدبلوماسية.



وفي إشارة إلى الغزو الروسي، قال غوتيريش "شهدنا العواقب المتتالية لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي".



وأضاف أن أكثر من 15 ألف مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الحرب وأصيب أكثر من 41 ألفا. ومن بين القتلى والجرحى 3200 طفل.



وقرأت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لبناء السلام تصريحات غوتيريش نيابة عنه.



وحذر غوتيريش من أن القتال يشكل خطرا مباشرا على سلامة وأمن تشغيل المواقع النووية في أوكرانيا، وأضاف "يجب أن تتوقف لعبة الروليت النووية غير المعقولة هذه على الفور".



وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تمويل المساعدات الإنسانية بالكامل، وقال إن أي تسوية للحرب يجب أن تحافظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.



وأضاف "كفى موتا. كفى دمارا. كفى حياة محطمة ومستقبلا مدمرا".



ومضى قائلا "حان الوقت لوقف إطلاق النار الفوري والكامل وغير المشروط - وهو الخطوة الأولى نحو سلام عادل ينقذ الأرواح وينهي المعاناة المستمرة".











