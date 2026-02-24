وزراء غربيون يقاطعون خطاب ممثل موسكو في جنيف

قاطعت دول غربية خطاب روسيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في الذكرى السنوية الرابعة لغزو موسكو لأوكرانيا.



ولم يتواجد ممثلون لنحو أربعين دولة غربية في القاعة حين ألقى نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، كلمته أمام عدد قليل من الحاضرين.



وتجمع الحاضرون في جنيف لالتقاط صورة جماعية على درج قرب القاعة فيما كان ليوبينسكي يندد بـ"رهاب روسيا" الأوروبي و"استغلال الدول الغربية للشعب الأوكراني".



ولم يحضر ممثلو الدول الأوروبية كما بقيت مقاعد دول أخرى شاغرة بينها المملكة المتحدة وأوكرانيا وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا.



وتجمع المندوبون في الخارج، أثناء كلمة غاتيلوف، رافعين علما أوكرانيا كبيرا.



ثم عقد ممثلو أوكرانيا اجتماعا عاما على هامش مجلس حقوق الإنسان، أعرب خلاله عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية عن دعمهم لكييف.