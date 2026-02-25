المستشار الألماني يصل إلى بكين ويسعى لفتح صفحة جديدة في العلاقات

وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى بكين اليوم الأربعاء في أول زيارة له إلى الصين والتي تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات.



وتأتي الزيارة في وقت تقدم فيه الصين نفسها كشريك اقتصادي يمكن الاعتماد عليه، بينما تكافح أوروبا لتحقيق التوازن بين تحالفها مع الولايات المتحدة وبين معالجة نقاط الضعف في سلاسل الإمدادات.



وسيكون ميرتس أحدث زعيم غربي يسعى لتحسين العلاقات مع بكين بعد زيارة رئيسي وزراء بريطانيا وكندا في وقت سابق من هذا العام، فيما تروج بكين لمزايا التعامل مع سوقها الاستهلاكية الضخمة وقاعدتها التصنيعية المتطورة.



ويمكن أن يسهم هذا التعاون بين أكبر اقتصاد في أوروبا والصين في رسم ملامح علاقات الاتحاد الأوروبي والصين هذا العام.



وقال نواه باركن محلل شؤون الصين في مجموعة روديوم في مذكرة بحثية إن ميرتس يواجه مهمة صعبة تتمثل في إعادة تعريف علاقة اقتصادية باتت تلحق ضررا متزايدا بالمصالح الألمانية إذ أن الاقتصاد الألماني -القائم على التصنيع- يتأثر بشدة بالمنافسة من الشركات الصينية.



ويرافق المستشار الألماني وفد من 30 شركة بينها كبرى شركات صناعة السيارات مثل فولكسفاجن وبي.إم.دبليو، والتي تعاني بشدة من ضغوط المنافسة الصينية، ما يساهم في تفاقم الاختلال التجاري الذي أثار قلقا في برلين ودفع إلى المطالبة بسياسات للحماية التجارية.



وفي افتتاحيات سبقت الزيارة، أكدت وسائل الإعلام الصينية على إمكانية أن يصبح التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين قوة استقرار في ظل تداعيات سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة العالمية.