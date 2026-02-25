رئيس وزراء أستراليا يدعو للتحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأربعاء أنه لا يعتبر أمنه أمرا مفروغا منه، بعد أن تم إجلاؤه من مقر إقامته لعدة ساعات عقب تهديد بوجود قنبلة.



وجرى إجلاء ألبانيزي من مقر إقامته في كانبرا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد تهديد أمني، وعاد بعد بضع ساعات بعدما لم تعثر الشرطة على أي شيء مريب.



وقالت الشرطة إنه لم يعد هناك أي تهديد.



وقال ألبانيزي في فعالية بملبورن اليوم الأربعاء: "أعتقد أن هذا مجرد تذكير، اغتنموا كل فرصة لإخبار الناس، تحلوا بالهدوء رجاء".



وأضاف: "لا يمكننا أن نعتبر هذه الأشياء أمرا مفروغا منه".



وأوضحت محطة (إيه.بي.سي) الحكومية اليوم الأربعاء أن التهديد مرتبط بفرقة شين يون، وهي فرقة رقص صينية كلاسيكية محظورة في الصين ومن المقرر أن تقدم عروضا في أستراليا هذا الشهر.



وذكرت المحطة أن الرسالة التي أُرسلت إلى المنظمين المحليين للفرقة زعمت أنه جرى زرع متفجرات حول مقر إقامة ألبانيزي وأنها ستنفجر إذا قدمت الفرقة عرضا في البلاد.



ورفضت الشرطة التعليق على مصدر التهديد.



ولم ترد شين يون، التي تتخذ من نيويورك مقرا، على الفور على طلب للتعليق.