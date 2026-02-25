العراق: إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب خلل فني وسيُعاد فتحه خلال ساعات

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن متحدث باسم وزارة النقل قوله اليوم الأربعاء أنه جرى إغلاق مطار بغداد الدولي موقتا بسبب خلل فني، وأنه من المتوقع إعادة فتحه خلال الساعات القادمة بعد إجراء أعمال الصيانة.



وأكد المتحدث عدم وجود أي عوامل أمنية داخلية أو خارجية تعوق استئناف عمليات المطار.



وقال: "الفرق الفنية التخصصية باشرت فورا أعمال التشخيص والمعالجة وفق الإجراءات القياسية المعتمدة عالميا وبما يتطابق مع متطلبات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، حيث تُمنح الأولوية القصوى لعامل السلامة بوصفه الركيزة الأساسية لاستدامة وكفاءة العمليات الجوية".



وأضاف أنه "سيتم إعادة افتتاح المطار في الساعات القليلة القادمة ، فور استكمال أعمال الصيانة وإجراء الفحوصات الفنية النهائية".