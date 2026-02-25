اقتياد النائب الأميركي غرين خارج قاعة مجلس النواب خلال خطاب ترامب

اقتيد النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي آل غرين خارج قاعة مجلس النواب أمس الثلاثاء في مستهل خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس دونالد ترامب، بعدما رفع لافتة احتجاجية.



ومع دخول ترامب إلى قاعة مجلس النواب، رفع غرين لافتة بيضاء كُتب عليها "السود ليسوا قرودا".



وجاء ذلك في إشارة إلى مقطع فيديو نشره ترامب في وقت سابق من هذا الشهر على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمّن مقطعا يصور الرئيس الأسبق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما على هيئة قرود.



وحذف البيت الأبيض مقطع الفيديو في وقت لاحق، فيما قال ترامب إن أحد الموظفين هو من نشره.



وكان غرين هو النائب الذي صرخ في وجه ترامب خلال خطابه أمام الكونغرس العام الماضي.