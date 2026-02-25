الأخبار
اقتياد النائب الأميركي غرين خارج قاعة مجلس النواب خلال خطاب ترامب

أخبار دولية
2026-02-25 | 01:41
اقتياد النائب الأميركي غرين خارج قاعة مجلس النواب خلال خطاب ترامب
0min
اقتياد النائب الأميركي غرين خارج قاعة مجلس النواب خلال خطاب ترامب

اقتيد النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي آل غرين خارج قاعة مجلس النواب أمس الثلاثاء في مستهل خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس دونالد ترامب، بعدما رفع لافتة احتجاجية.

ومع دخول ترامب إلى قاعة مجلس النواب، رفع غرين لافتة بيضاء كُتب عليها "السود ليسوا قرودا".

وجاء ذلك في إشارة إلى مقطع فيديو نشره ترامب في وقت سابق من هذا الشهر على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمّن مقطعا يصور الرئيس الأسبق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما على هيئة قرود.

وحذف البيت الأبيض مقطع الفيديو في وقت لاحق، فيما قال ترامب إن أحد الموظفين هو من نشره.

وكان غرين هو النائب الذي صرخ في وجه ترامب خلال خطابه أمام الكونغرس العام الماضي.

أخبار دولية

النائب

الأميركي

النواب

ترامب

اسرار
23:43

أسرار الصحف 25-2-2026

LBCI
آخر الأخبار
06:42

معلومات للـLBCI: الاتحاد الأوروبي سيُساهم مبدئيًا في دعم الجيش اللبناني بمبلغ 100 مليون دولار على أن يُعلن ذلك رسميًا خلال مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس الأسبوع المقبل

LBCI
أمن وقضاء
00:39

قلق من انتشار عسكري سوري قرب لبنان (الأخبار)

