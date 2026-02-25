30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل

قضى 30 شخصا على الأقل وفُقد 39 آخرون في فيضان نهر وتشكّل سيول جرفت منازل ليلا في جنوب شرق البرازيل جراء أمطار غزيرة، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.



وتحوّلت الطرق إلى أنهر جارفة، وأظهرت لقطات لجهاز الإطفاء شخصا يتشبّث بعمود كهرباء وآخر يلوّح عبر نافذة طلبا للمساعدة.



وسجّلت مدينتي جويز دي فورا وأوبا 30 حالة وفاة، وفق أرقام رسمية، في حين تم انقاذ 200 شخص.



واستُخدمت الكلاب الثلاثاء في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض وفي الوحول، وقد شارك مئات من عناصر الإغاثة وسكان في العمليات، بحثا عن أحبائهم.



وقالت ليفيا روزا وهي خياطة تبلغ 44 عاما جرفت السيول عددا من أقاربها، في تصريح لوكالة فرانس برس: "نحن هنا منذ الليلة الماضية لنرى إن كانوا سينجون... الأمل هو آخر ما يموت".



وفي أحد أكثر الأحياء تضررا في جويز دي فورا "جرفت" السيول 12 منزلا في "انزلاق أرضي هائل"، وفق ما أفاد الميجور في جهاز الإطفاء ديميتريوس غولارت وكالة فرانس برس.



وقال غولارت: "كان كثر من الناس في منازلهم ليلا عندما كانت تهطل الأمطار".



وأضاف: "لدينا أمل. وجدنا صبيا هذا الصباح. كان داخل أحد المنازل، تحت الأنقاض"، موضحا أن انتشاله حيا استغرق ساعتين، وإنه نقل إلى المستشفى.