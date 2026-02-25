الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بريطانيا تكشف عن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا
أخبار دولية
2026-02-25 | 01:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بريطانيا تكشف عن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا
أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن فرض "أكبر حزمة عقوبات" منذ أربع سنوات ضد روسيا، مستهدفة صادرات النفط وموردي المعدات العسكرية.
وفي الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا، كشفت لندن عن فرض نحو 300 عقوبة جديدة أثناء زيارة وزيرة الخارجية ايفيت كوبر لكييف.
وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات والأفراد الذين استهدفتهم بريطانيا بالعقوبات بسبب حرب أوكرانيا إلى أكثر من ثلاثة آلاف.
وتضمنت الإجراءات الجديدة تجميد أصول شركة "ترانسنفت" المشغلة لخطوط الأنابيب الروسية التابعة للدولة، مشيرة إلى "الأهمية الاستراتيجية لقطاع النفط بالنسبة للحكومة الروسية".
وتنقل "ترانسنفت" أكثر من 80% من صادرات النفط الروسي، بحسب الحكومة البريطانية، وسبق ان فرضت عليها عقوبات غربية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.
واستهدفت بريطانيا أيضا شبكة تجار النفط "غير الشرعيين" عبر فرض إجراءات صارمة تطال أحد أكبر مشغلي أساطيل الظل الذين يشحنون النفط في انتهاك للعقوبات الدولية.
وقالت بريطانيا إن مجموعة العقوبات الجديدة تبعث رسالة بأن "النفط الروسي خارج السوق".
وكشف تقرير أصدره مركز أبحاث فنلندي الثلاثاء أن روسيا تصدر الآن كميات أكبر من النفط مقارنة بما كانت تفعله قبل غزوها أوكرانيا، ومعظم هذه الشحنات تذهب باتجاه الصين والهند وتركيا.
كما فرضت الحكومة البريطانية إجراءات صارمة ضد الشركات التي تزود روسيا بالمعدات العسكرية، فضلا عن برنامج الطاقة النووية المدنية وصناعة الغاز الطبيعي المسال.
وطالت العقوبات قناتين تلفزيونيتين مقرهما في جورجيا في منطقة القوقاز، لنشرهما معلومات مضللة مؤيدة لروسيا.
ويُنظر إلى محطتي "ايميدي تي في" و"بوستيفي" على أنهما بوقين حكوميين يروجان لحزب الحلم الجورجي الحاكم الذي يواجه اتهامات بالميل نحو روسيا وعرقلة محاولة جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت بريطانيا إن القناتين تزعمان بانتظام أن أوكرانيا "دمية" في يد الغرب وتصوّر الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أنه غير شرعي.
وفي بيان على فيسبوك، اعتبرت قناة "ايميدي تي في" أن العقوبات "لا قيمة لها على الإطلاق"، في حين ردت قناة "بوستيفي" على المنصة برمزين تعبيريين لوجهين مبتسمين.
أخبار دولية
عقوبات
روسيا
التالي
البنتاغون يعلن السيطرة على ثالث ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي
30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-02
الحكومة البريطانية: إدراج حزمة جديدة من العقوبات على النظام الإيراني
آخر الأخبار
2026-02-02
الحكومة البريطانية: إدراج حزمة جديدة من العقوبات على النظام الإيراني
0
أخبار دولية
2026-02-18
ترامب يحذّر بريطانيا من التخلي عن قاعدة بالمحيط الهندي مع طرح الخيار العسكري ضد إيران
أخبار دولية
2026-02-18
ترامب يحذّر بريطانيا من التخلي عن قاعدة بالمحيط الهندي مع طرح الخيار العسكري ضد إيران
0
أخبار دولية
2026-01-29
الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد إيران
أخبار دولية
2026-01-29
الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد إيران
0
أخبار دولية
2026-01-20
ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى" بتسليمها جزر تشاغوس إلى موريشيوس
أخبار دولية
2026-01-20
ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى" بتسليمها جزر تشاغوس إلى موريشيوس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:25
بابا الفاتيكان يزور موناكو وأفريقيا وإسبانيا هذا العام
أخبار دولية
06:25
بابا الفاتيكان يزور موناكو وأفريقيا وإسبانيا هذا العام
0
أخبار دولية
05:28
المفاوض الأوكراني عمروف يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف الخميس
أخبار دولية
05:28
المفاوض الأوكراني عمروف يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف الخميس
0
أخبار دولية
05:24
17 قتيلا على الأقل في غارة جوية نفذها الجيش في بورما
أخبار دولية
05:24
17 قتيلا على الأقل في غارة جوية نفذها الجيش في بورما
0
أخبار دولية
05:13
مسؤول: 4 قتلى جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منطقة سمولينسك الروسية
أخبار دولية
05:13
مسؤول: 4 قتلى جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منطقة سمولينسك الروسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-23
الجيش يوقف قاتل غسان نعسان السخني
أمن وقضاء
2025-12-23
الجيش يوقف قاتل غسان نعسان السخني
0
آخر الأخبار
2025-10-09
الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة
آخر الأخبار
2025-10-09
الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة
0
آخر الأخبار
2025-11-06
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على شاطئ رأس الناقورة
آخر الأخبار
2025-11-06
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على شاطئ رأس الناقورة
0
اقتصاد
2025-12-16
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
اقتصاد
2025-12-16
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
أمن وقضاء
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
0
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
Lebanon Works Awards فرصتك لإيصال نجاح شركتك إلى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
Lebanon Works Awards فرصتك لإيصال نجاح شركتك إلى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
جامعة الروح القدس الكسليك: حماية الصحافيين في قلب النقاش
تقارير نشرة الاخبار
14:08
جامعة الروح القدس الكسليك: حماية الصحافيين في قلب النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قانون الفجوة المالية... بين جمعية المصارف والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قانون الفجوة المالية... بين جمعية المصارف والحكومة
0
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
واشنطن وطهران أمام الجلسة الأدقّ الخميس
تقارير نشرة الاخبار
13:20
واشنطن وطهران أمام الجلسة الأدقّ الخميس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
2
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
3
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
4
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
5
أخبار لبنان
06:59
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
أخبار لبنان
06:59
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
6
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
7
آخر الأخبار
06:42
معلومات للـLBCI: الاتحاد الأوروبي سيُساهم مبدئيًا في دعم الجيش اللبناني بمبلغ 100 مليون دولار على أن يُعلن ذلك رسميًا خلال مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس الأسبوع المقبل
آخر الأخبار
06:42
معلومات للـLBCI: الاتحاد الأوروبي سيُساهم مبدئيًا في دعم الجيش اللبناني بمبلغ 100 مليون دولار على أن يُعلن ذلك رسميًا خلال مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس الأسبوع المقبل
8
أمن وقضاء
00:39
قلق من انتشار عسكري سوري قرب لبنان (الأخبار)
أمن وقضاء
00:39
قلق من انتشار عسكري سوري قرب لبنان (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More