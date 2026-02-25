الأخبار
البنتاغون يعلن السيطرة على ثالث ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي

أخبار دولية
2026-02-25 | 02:00
البنتاغون يعلن السيطرة على ثالث ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي

أعلن البنتاغون الثلاثاء أن القوات الأميركية سيطرت على ثالث ناقلة نفط في المحيط الهندي، بعد انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن الخاضعة لعقوبات في منطقة البحر الكاريبي.

وقال البنتاغون في منشور على منصة اكس أُرفق بمقطع فيديو يظهر جنودا أميركيين وهم ينفذون انزالا بواسطة مروحيات على متن الناقلة بيرثا: "من الكاريبي إلى المحيط الهندي، تعقبناها وأوقفناها".

وأضاف عن العملية الليلية: "كانت السفينة تعمل في تحد للحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة الكاريبي وحاولت الافلات".

وأكد أن وزارة الدفاع الأميركية "ستحرم الجهات الفاعلة غير الشرعية ووكلائها من حرية المناورة في المجال البحري".

وهذه ثالث ناقلة تعترضها القوات الأميركية في المحيط الهندي منذ بداية الشهر الحالي، والعاشرة بشكل عام منذ أن أمر ترامب في كانون الأول بفرض "حصار" على السفن الخاضعة لعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا.

لكن الناقلات التي تم احتجازها في الأشهر الأخيرة لا تشكل شيئا نسبة إلى "أسطول الظل" الناشط في جميع أنحاء العالم للالتفاف على العقوبات والذي يقدر ضابط كبير في خفر السواحل الأميركي أنه يضم نحو 800 سفينة.

أخبار دولية

السيطرة

ناقلة

خاضعة

للعقوبات

المحيط

الهندي

