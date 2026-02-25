رئيس وزراء الهند يزور إسرائيل مع تصاعد التوتر بين أميركا وإيران

يصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق يومين ويعتبرها الطرفان فرصة لتوطيد العلاقات، في ظل تصاعد المخاوف في المنطقة من خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.



وأصبح مودي، وهو قومي هندوسي، أول رئيس وزراء في تاريخ الهند يزور إسرائيل في عام 2017 حين قام هو ورئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو بنزهة وهما حفاة القدمين على شاطئ في مدينة حيفا الساحلية بشمال إسرائيل.



ولا يزال المسؤولان في السلطة بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات، ويصف كل منهما الآخر بأنه صديق. ومن المتوقع أن يجريا محادثات حول الذكاء الاصطناعي والدفاع في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى زيادة صادراتها العسكرية.



وقال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية إن الزيارة "ستمهد الطريق لشراكات وتعاون جديد في عدد من المجالات". وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن العلاقات الثنائية على وشك أن تشهد تطورا كبيرا.



ومن المتوقع أن يلقي مودي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي ويضع إكليلا من الزهور عند ياد فاشيم، النصب التذكاري الرسمي للمحرقة النازية في إسرائيل.