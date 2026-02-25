إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء الاتهامات الأميركية بشأن البرنامج الصاروخي ووصفتها بأنها "أكاذيب كبرى"، وذلك بعد ساعات على اتهام الرئيس دونالد ترامب طهران بالسعي لصنع صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في منشور على منصة أكس "كل ما يدّعونه بشأن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإيرانية وعدد الضحايا خلال اضطرابات كانون الثاني ليس إلا تكرارا لأكاذيب كبرى".



ومن جهته ، نفى رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف الارقام التي ذكرها ترامب في خطابه.