بابا الفاتيكان يزور موناكو وأفريقيا وإسبانيا هذا العام

أعلن الفاتيكان أن البابا لاون سيزور أربع دول أفريقية في الفترة من 13 إلى 23 نيسان.



وقال الفاتيكان أن البابا سيزور موناكو، الدولة الصغيرة الواقعة على الريفييرا الفرنسية، في 28 آذار ولمدة يوم واحد. وسيزور إسبانيا في الفترة من السادس إلى 12حزيران.



وسيزور البابا الجزائر وأنجولا وغينيا الاستوائية والكاميرون في أفريقيا.

