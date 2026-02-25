المفاوض الأوكراني عمروف يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف الخميس

يلتقي المفاوض الأوكراني رستم عمروف الخميس في جنيف المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس في آذار، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هذا الاجتماع يرمي إلى "تحضير لقاء ثلاثي مع روسيا" يُتوقع عقده "مطلع آذار" لمحاولة إيجاد حل للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.



وأشارت المتحدثة باسم عمروف إلى أن اللقاء الأوكراني الأميركي سيُعقد في جنيف.





