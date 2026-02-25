الخارجية الأسترالية تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.