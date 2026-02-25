ألمانيا تحث إيران على المشاركة البناءة في محادثات جنيف بشأن ملفها النووي

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تتوقع من إيران اغتنام الفرصة والمشاركة بشكل بناء في المحادثات النووية المقررة غدا الخميس في جنيف.