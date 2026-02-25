مصدران لرويترز: السعودية لديها خطة لزيادة إنتاج النفط في حال شنت أمريكا ضربة على إيران

أكد مصدران مطلعان أن السعودية لديها خطة جاهزة لزيادة إنتاج النفط وصادراته خلال فترة قصيرة في حال أدى أي هجوم أميركي على إيران إلى تعطل تدفقات النفط من الشرق الأوسط.ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية بعد على طلب للحصول على تعليق اليوم الأربعاء.