إعلام رسمي: وفد إيران للمفاوضات النووية مع أمريكا يغادر إلى جنيف

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وفد البلاد المفاوض برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي غادر طهران متوجها إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات النووية.



وقال مسؤول أميركي كبير يوم الاثنين إن المحادثات ستعقد يوم الخميس في جنيف بمشاركة المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.