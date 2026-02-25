وزير الخارجية الألماني: على إيران وقف دعمها لحماس وحزب الله والحوثيين

رأى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أنه يتعين أن تلتزم إيران، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، بوقف دعمها لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.



وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي، أن ألمانيا تتحمل "مسؤولية خاصة تجاه أمن دولة إسرائيل".