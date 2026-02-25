ميرتس: الصين تعتزم شراء ما يصل إلى 120 طائرة إضافية من طراز إيرباص

كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم شراء ما يصل إلى 120 طائرة إضافية من عملاق الطيران الأوروبي "ايرباص"، وذلك عقب اجتماعه بالرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين.



وقال ميرتس للصحافيين إن "القيادة الصينية ستطلب عددا أكبر من الطائرات الإضافية من ايرباص. وتصل الطلبية الإجمالية إلى 120 طائرة إضافية"، مشدّدا على أن ذلك يظهر "جدوى سفرات كهذه"، في إشارة إلى زيارته الصين.