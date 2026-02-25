مودي أمام الكنيست: الهند تقف الى جانب إسرائيل بثبات وبقناعة راسخة

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده تقف "بثبات" إلى جانب إسرائيل، مقدماً تعازيه عن "كل روح أُزهقت" في الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



في خطاب ألقاه في الكنيست، قال مودي: "نحن نشعر بألمكم، ونشارككم أحزانكم. الهند تقف إلى جانب إسرائيل، بثبات وبقناعة راسخة، في هذه اللحظة وما بعد ... لا يمكن لأي قضية أن تبرر قتل المدنيين".



وأضاف: "في السنوات الأخيرة، باتت الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم... وفي الوقت نفسه، تُعدّ إسرائيل قوة رائدة في مجال الابتكار والريادة التكنولوجية. وهذا الأمر يخلق أساسا طبيعيا لشراكتنا المستقبلية".