فانس لفوكس نيوز: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وأنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم غدا الخميس.وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لقد كان الرئيس واضحا تماما في القول إنه لا يُمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا... وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا".