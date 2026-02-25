مقتل 4 أشخاص على زورق أميركي سريع برصاص حرس الحدود الكوبيين

قتل خفر السواحل الكوبيون أربعة أشخاص كانوا على متن زورق سريع مسجّل في الولايات المتحدة، وأصابوا ستة آخرين بجروح، وذلك في تبادل لإطلاق النار، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في هافانا.



وقالت الوزارة إنه لدى اقتراب سفينة تابعة لجهاز خفر السواحل الكوبي للتعرف على هويات ركاب الزورق المسجّل في فلوريدا "أُطلقت عيارات نارية من الزورق"، ما أسفر عن إصابة قبطان السفينة الكوبية.



وأضافت الوزارة: "نتيجة للاشتباك... قُتل في الجانب الأجنبي أربعة من المهاجمين وأُصيب ستة آخرون"، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الجرحى وتقديم الرعاية الطبية لهم.

