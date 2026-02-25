زيلينسكي: نتوقع أن تقود المحادثات مع روسيا والولايات المتحدة إلى اجتماع بين القادة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تتوقع أن تؤدي الجلسة المقبلة من المحادثات الثلاثية بين بلاده والولايات المتحدة وروسيا في آذار بشأن تسوية الحرب إلى عقد اجتماع بين قادة الدول الثلاث.



وكتب زيلينسكي على إكس بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "نتوقع أن يوجد هذا الاجتماع فرصة لنقل المحادثات إلى مستوى القادة. الرئيس ترامب يدعم هذه السلسلة من الخطوات. وهذه هي الطريقة الوحيدة لحل كل القضايا المعقدة والحساسة وإنهاء الحرب في نهاية المطاف".