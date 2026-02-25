الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سرّ وقدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كندا تمنح كوبا مساعدات إنسانية بقيمة ثمانية ملايين دولار

أخبار دولية
2026-02-25 | 16:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كندا تمنح كوبا مساعدات إنسانية بقيمة ثمانية ملايين دولار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كندا تمنح كوبا مساعدات إنسانية بقيمة ثمانية ملايين دولار

أعلنت كندا تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 8 ملايين دولار كندي لكوبا التي تعاني من حصار أميركي فاقم نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وعمّق أزمتها الاقتصادية والإنسانية.
     
وأفادت وزارة الخارجية الكندية بأن المساعدات ستتم عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لضمان وصولها "إلى الشعب الكوبي مباشرة".
     
وبعد أن اعتقلت قوات أميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني، قطعت فنزويلا بضغط أميركي شحناتها النفطية الحيوية إلى كوبا. وقد فاقم ذلك الأزمة الاقتصادية في كوبا، وأعلنت واشنطن الأربعاء أنها سترفع عقوبات مفروضة على صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا، ما يسمح بـ"معاملات تدعم الشعب الكوبي".
     
ودق قادة منطقة الكاريبي ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الإنساني في الجزيرة، محذرين من أن ذلك يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
     
على عكس الولايات المتحدة، حافظت كندا على علاقاتها مع كوبا بعد الثورة التي قادها فيدل كاسترو عام 1959.
     
وقالت وزيرة الخارجية أنيتا أناند في بيان: "بينما يواجه شعب كوبا صعوبات كبيرة، تقف كندا متضامنة وتقدم مساعدات موجهة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة".

أخبار دولية

كندا

كوبا

مساعدات إنسانية

LBCI التالي
زيارة إنسانية... الأمير هاري وزوجته في الأردن
استقالة المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-04

شي: الصين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغزة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-12

مساعدات بقيمة 100 ألف دولار من مؤسسة مخزومي الى أهالي طرابلس

LBCI
أخبار دولية
2025-12-29

الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات إنسانية بملياري دولار للأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-27

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لدعم الفئات الضعيفة في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:50

زيارة إنسانية... الأمير هاري وزوجته في الأردن

LBCI
أخبار دولية
16:26

استقالة المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب

LBCI
أخبار دولية
16:17

ألمانيا تتسلم غواصة مسيّرة إسرائيلية الصنع

LBCI
أخبار دولية
15:33

أرامكو تؤكد وقوع أضرار في محطة الجعيمة وتعلن إلغاء شحنات مقررة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-18

باسيل: بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها أن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات وهذا ما بدأ يظهر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-20

اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر

LBCI
أخبار لبنان
10:27

سلام عقد اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس... إخلاء 36 مبنى حتى اليوم

LBCI
رياضة
07:22

بعد الاشتباكات الأخيرة في البلاد... تصريح لإنفانتينو بشأن كأس العالم في المكسيك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الذهب بين المصارف وقرار الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات

LBCI
أخبار دولية
13:02

تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران

LBCI
أخبار دولية
13:00

هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:37

الرواتب اعتباراً من صباح الغد...

LBCI
فنّ
08:14

قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:34

طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا

LBCI
أمن وقضاء
12:25

توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات

LBCI
أخبار لبنان
10:15

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
خبر عاجل
09:17

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
أخبار لبنان
07:03

وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 25-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More