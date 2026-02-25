كندا تمنح كوبا مساعدات إنسانية بقيمة ثمانية ملايين دولار

أعلنت كندا تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 8 ملايين دولار كندي لكوبا التي تعاني من حصار أميركي فاقم نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وعمّق أزمتها الاقتصادية والإنسانية.



وأفادت وزارة الخارجية الكندية بأن المساعدات ستتم عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لضمان وصولها "إلى الشعب الكوبي مباشرة".



وبعد أن اعتقلت قوات أميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني، قطعت فنزويلا بضغط أميركي شحناتها النفطية الحيوية إلى كوبا. وقد فاقم ذلك الأزمة الاقتصادية في كوبا، وأعلنت واشنطن الأربعاء أنها سترفع عقوبات مفروضة على صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا، ما يسمح بـ"معاملات تدعم الشعب الكوبي".



ودق قادة منطقة الكاريبي ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الإنساني في الجزيرة، محذرين من أن ذلك يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.



على عكس الولايات المتحدة، حافظت كندا على علاقاتها مع كوبا بعد الثورة التي قادها فيدل كاسترو عام 1959.



وقالت وزيرة الخارجية أنيتا أناند في بيان: "بينما يواجه شعب كوبا صعوبات كبيرة، تقف كندا متضامنة وتقدم مساعدات موجهة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة".