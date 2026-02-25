استقالة المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب

أعلنت الجمعية الوطنية في فنزويلا أن المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، الحليف البارز للرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، استقال من منصبه.



وجاء في الإعلان الذي صدر خلال جلسة للجمعية الوطنية: "لقد تلقت الجمعية مراسلات... موقعة أولا من جانب المواطن طارق وليام صعب" الذي "يستقيل من منصبه كمدع عام للجمهورية".



ويأتي الإعلان عن الاستقالة بعد أقل من شهرين على عملية عسكرية خاطفة نفّذتها قوات أميركية خاصة في كراكاس في الثالث من كانون الثاني، أفضت إلى اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس واقتيادهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات.