فانس يدعو إيران إلى أخذ التهديدات الأميركية "على محمل الجد"

دعا نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إيران إلى أن تأخذ تهديدات واشنطن "على محمل الجد" عشية جولة محادثات في سويسرا وفي ظل انتشار عسكري أميركي كبير في الشرق الأوسط.



ولفت فانس، في حديث لقناة فوكس نيوز، الى أنه "يدرك معظم الأميركيين أنه لا يمكننا السماح لأسوأ وأكثر الأنظمة جنونا في العالم بامتلاك أسلحة نووية... هذا هو الهدف الذي حدده الرئيس لنا. وسيسعى لتحقيقه دبلوماسيا".

وتابع "يمتلك الرئيس العديد من الأدوات الأخرى تحت تصرفه" لضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية، مضيفا "لقد أظهر أنه مستعد لاستخدامها، وآمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد غدا خلال المفاوضات".

وقال فانس إن إدارة ترامب "مُتفائلة بإمكان التوصل إلى حل جيد دون استخدام الجيش، لكن إذا اضطررنا لاستخدام الجيش، فإن للرئيس، بالطبع، الحق في ذلك".