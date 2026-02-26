روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"

حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، من أنه يجب على إيران إجراء مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ البالستية، بعد يوم من ادعاء الرئيس دونالد ترامب أن الجمهورية الاسلامية تسعى لتطوير صواريخ عابرة للقارات قادرة على ضرب الأراضي الاميركية.

وقال روبيو للصحافيين عشية جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن في جنيف "أود أن أقول إن إصرار إيران على عدم بحث الصواريخ البالستية يمثل مشكلة كبيرة جدا".

لكن روبيو تحاشى وصف ما إذا كانت محادثات جنيف تشكل لحظة مفصلية للولايات المتحدة لاتخاذ قرارها بشأن شن هجوم على إيران أم لا.

وأكد روبيو خلال زيارته دولة سانت كيتس اند نيفيس الكاريبية الصغيرة أن "الرئيس يريد حلولا دبلوماسية. إنه يفضلها، بل يفضلها بشدة".

وأعرب عن أمله بأن تكون محادثات جنيف "مثمرة"، مضيفا "ولكن في النهاية، كما تعلمون، سيتعين علينا مناقشة قضايا أخرى أكثر من مجرد برنامج نووي".

وفيما يتعلق باحتمال توجيه ضربة لإيران، قال روبيو "لم يتخذ الرئيس أي قرار بهذا الشأن، لذا لا أعرف ما إذا كان يوم الخميس توقيت رئيسي بشأن ذلك. أعتقد أنه يجب إحراز تقدم".