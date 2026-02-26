روبيو يحذر من تشديد العقوبات مجددا اذا انتهكت كوبا "روحية" قرار تخفيف الحظر النفطي

حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، من أنه سيتم تشديد القيود مجددا على واردات كوبا من النفط الفنزويلي في حال انتهكت هافانا "روحية" القرار الأميركي الأخير بتخفيف الحظر.



وفي إشارة إلى أنه سيتم السماح باستيراد النفط عبر القطاع الخاص الصغير في كوبا، قال روبيو للصحافيين، في سانت كيتس اند نيفيس، "إذا ضبطنا القطاع الخاص هناك يقوم بألاعيب ويحولها إلى النظام أو إلى الشركة العسكرية (الخاضعة للسيطرة) (...) إذا وجدنا أنهم ينقلون تلك الأشياء بطرق تنتهك روحية ونطاق هذه الأذونات، سيتم إلغاء تلك التراخيص".

وأضاف "كوبا تحتاج إلى أن تتغير وبشكل جذري، لأنها الفرصة الوحيدة التي لديها لتحسين نوعية حياة شعبها وعدم خسارة 15% من سكانها منذ عام 2021".

وأوضح روبيو "أن الشعب الكوبي يعاني اليوم ربما أكثر من أي وقت مضى في الذاكرة الحديثة"،معتبرا أن "السلطات هناك وهذه الحكومة مسؤولتان عن ذلك".

وأكد "هم الذين اتخذوا قرارات جعلت كوبا عرضة للوضع الذي هي فيه الآن".