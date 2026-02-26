لقاء أميركي أوكراني في جنيف تمهيدا لمحادثات جديدة مع روسيا

يلتقي المفاوض الأوكراني رستم عمروف في جنيف المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس في آذار سعيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس.



ويعقد اللقاء بعد هجمات ليلية جديدة على أوكرانيا، لا سيما في كييف حيث أفادت صحافية في وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات في وسط العاصمة بعد تحذير السلطات من غارات جوية روسية، فيما استهدفت أيضا مدن كبرى أخرى مثل خاركيف وزابوريجيا وكريفيي ريغ، وفق مسؤولين محليّين.

وسيلتقي كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف ويتكوف وكوشنر في جنيف الخميس.

من جهتها، أعلنت روسيا أن مبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل ديميترييف سيتوجّه إلى جنيف الخميس "لمواصلة المفاوضات مع الأميركيين بشأن القضايا الاقتصادية"، وفق ما أوردت وكالة تاس الروسية الرسمية نقلا عن مصدر.