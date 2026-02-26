الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أميركا وإيران تستأنفان محادثات جنيف والتهديد العسكري في خلفية المشهد​

أخبار دولية
2026-02-26 | 01:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أميركا وإيران تستأنفان محادثات جنيف والتهديد العسكري في خلفية المشهد​
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أميركا وإيران تستأنفان محادثات جنيف والتهديد العسكري في خلفية المشهد​

تجري إيران والولايات المتحدة الجولة الأحدث من المحادثات في جنيف بهدف تسوية النزاع الطويل الأمد بينهما بشأن برنامج طهران النووي وتجنب شن ضربات أميركية جديدة على إيران في أعقاب تعزيزات عسكرية واسعة النطاق.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إن ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضران المحادثات غير المباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

وتأتي المحادثات في أعقاب مناقشات جرت في جنيف الأسبوع الماضي يتوسط فيها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.

وطرح ترامب بإيجاز مبرراته لشن هجوم محتمل على إيران خلال خطاب أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن ما يفضله هو حل المشكلة بالوسائل الدبلوماسية، لكنه لن يسمح لطهران بحيازة سلاح نووي.

وقال عراقجي يوم الثلاثاء إن بلاده تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل وسريع، لكنه جدد القول إن إيران لن تتنازل عن حقها في التكنولوجيا النووية السلمية. وترى واشنطن أن تخصيب اليورانيوم داخل إيران مسار محتمل لتطوير أسلحة نووية.

غير أن مسؤولا رفيع المستوى، أكد لرويترز أن الطرفين لا يزالان منقسمين بشدة، حتى على نطاق وتسلسل تخفيف العقوبات الأميركية.

ومن المتوقع أن يتواجد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في جنيف خلال المحادثات لإجراء مناقشات مع الجانبين كما فعل الأسبوع الماضي.


أخبار دولية

وإيران

تستأنفان

محادثات

والتهديد

العسكري

خلفية

المشهد​

LBCI التالي
رئيس كوريا الجنوبية: جهود بناء الثقة مع كوريا الشمالية يجب أن تستمر
لقاء أميركي أوكراني في جنيف تمهيدا لمحادثات جديدة مع روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-02-17

أميركا وإيران تستعدان لمحادثات نووية حاسمة في جنيف

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-06

وكالة أنباء إيرانية: بدء المحادثات النووية بين أميركا وإيران في عُمان

LBCI
أخبار دولية
2026-02-04

أكسيوس: المحادثات النووية بين أميركا وإيران تنعقد في عمان الجمعة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-04

مسؤول خليجي لرويترز: يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطط لعقد محادثات مباشرة بين أميركا وإيران في سلطنة عمان يوم الجمعة ولم تعد المحادثات في تركيا مطروحة للنقاش

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:01

روسيا: نشر قوات بريطانية في أوكرانيا سيطيل أمد الحرب

LBCI
أخبار دولية
07:58

وصول أول رحلة تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة السودانية منذ اندلاع الحرب

LBCI
أخبار دولية
07:32

حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد تغادر شرق المتوسط

LBCI
أخبار دولية
06:40

الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في الحرب في السودان زاد بأكثر من الضعفين عام 2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-31

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-02

قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في جبل لبنان في محلّة الدّورة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-15

أمير قطر شاكراً تضامن لبنان وموقفه: نؤكد وقوف قطر إلى جانب لبنان وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

قائد الجيش استقبل رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:30

الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات

LBCI
أخبار دولية
02:33

الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية

LBCI
أخبار دولية
01:27

روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الذهب بين المصارف وقرار الدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:55

منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء

LBCI
أخبار لبنان
07:35

خبر سار للبنانيين في الانتشار...

LBCI
أمن وقضاء
12:25

توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات

LBCI
أخبار لبنان
10:15

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
خبر عاجل
09:17

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
خبر عاجل
05:46

عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

LBCI
أخبار لبنان
04:42

"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب

LBCI
أمن وقضاء
03:23

قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More